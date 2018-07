PERUGIA - Rapinano due donne nel parcheggio di un centro commerciale e minacciandole con il Taser (la pistola che funziona con la scraica elettrica) portano via l'auto. La polizia arresta un italino e un francese. E' successo in un parcheggio esterno del centro commerciale “Borgonovo”, due uomini, con il favore dell’oscurità, si avvicinavano a una vettura con a bordo due ragazze.

All’improvviso i due uomini, spiegano in una nota dalla questura, mediante l’utilizzo di un taser, minacciavano le due donne di consegnare la loro autovettura, con la quale, una volta consumata la rapina, fuggivano. Le due donne in stato di shock chiamavano la polizia descrivendo con precisione gli autori della rapina e le modalità del reato predatorio. Poco tempo dopo la vettura oggetto della rapina veniva rinvenuta completamente bruciata, forse perché usata per altri reati.

Da subito, gli investigatori della Sezione Antirapina della Squadra Mobile avviavano un’articolata attività d’indagine rivolgendo la propria attenzione verso due soggetti, già interessati dagli accertamenti riguardanti altre rapine commesse sul territorio.

Da una serie di riscontri incrociati l’attenzione della polizia cadeva su di un cittadino italiano 28enne e un cittadino francese 29enne, quest’ultimo con precedenti specifici.

