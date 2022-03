Perugia, rapina alle Poste con i coltelli. Sparato un colpo in aria. Ferito il vice direttore dell'ufficio che fermato i banditi davanti alla cassaforte

PERUGIA Paura martedì mattina alle Poste di Ponte Pattoli dove in quattro, secondo le prime ricostruzioni, hanno assaltato l'ufficio. I banditi hanno sparato dei colpi a salve e sono entrati in azione utilizzando anche dei coltelli. Ferito con il calcio della pistola il direttore che ha cercato di fermarli. Una donna si è sentita male per lo spavento ed è stat soccorsa dal 118. I banditi sono fuggiti a bordo di un’auto Audi A4 di colore scuro. L'importo del bottino non suoera i 1500 euro. Indagano i carabinieri.

In una nota i carabinieri, nel pomeriggio, hanno fatto chiarezza sull'episoio spiegando che i malvimenti in azione sono statii tre e che il dipendente che ha difeso la cassafitore è il vice direttore. I banditi hanno sparato un colpo in aria.