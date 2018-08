Perugia, ragazzo in overdose in via Sicilia: salvato da un passante, caccia allo spacciatore

PERUGIA - Tanta paura nella tarda mattinata di martedì per un giovane, italiano, andato in overdose dopo aver acquistato e consumato una dose di eroina nella zona di via Sicilia. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato salvato da qualcuno che passando si è reso immediatamente conto di quanto stava accadendo e ha attivato subito i soccorsi.



Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 e una volante della polizia. E così, mentre il personale medico sanitario attraverso dosi di narcan riusciva a salvare l'uomo dalla morte per droga, i poliziotti hanno subito avviato le indagini per risalire a chi possa aver ceduto la dose potenzialmente mortale. Secondo quanto si apprende un altro uomo, probabilmente straniero, sarebbe stato visto allontanarsi pochi istanti prima che il giovane si sentisse male. Come avviene in questi casi, dall'analisi delle telefonate fatte dal ragazzo e dalla visione delle telecamere di sicurezza in zona potrebbero arrivare elementi per risalire allo spacciatore in fuga.

