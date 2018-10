© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giovanissimo spacciatore denunciato dalla polizia a Ferro di Cavallo. Le dosi di hashish nascoste in un pacchetto di caramelle negli slip. Domenica sera i poliziotti della Volante, in zona Ferro di Cavallo, hanno proceduto al controllo di un giovane che si aggirava a piedi, al buio, in prossimità dei giardinetti. Il ragazzo, successivamente identificato per un 18enne incensurato, perugino, residente in città, all’atto del controllo si mostrava estremamente nervoso ed agitato. Sottoposto ad ispezione dagli agenti, veniva trovato in possesso di 14 dosi di hashish, che nascondeva in un contenitore per caramelle negli slip. A quel punto i poliziotti hanno proceduto anche alla perquisizione dell’abitazione del 18enne, all’interno della quale, nel comodino della camera da letto, veniva rinvenuta e sequestrata un’ulteriore dose di hashish. Al termine il ragazzo veniva denunciato, vista la sua assenza di precedenti con la giustizia, in stato di libertà, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.