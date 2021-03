Perugia, raffica di controlli dei carabinieri: scattano sanzioni anti Covid e denunce

PERUGIA – Violazione norme anti Covid e maltrattamenti in famiglia. Proseguono, senza soluzione di continuità, non solo nell’acropoli cittadina, ma anche nell’hinterland, gli attenti controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Perugia, contro ogni forma di criminalità e alle violazioni alla normativa anti-Covid. In quest’ottica negli ultimi sette giorni, i Carabinieri dei reparti della Compagnia di Perugia hanno: controllato 229 autovetture n. 391 persone; elevato 4 sanzioni per violazione alla normativa relativa al contenimento della diffusione del contagio da Covid; segnalato 3 persone quali assuntori, poiché trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish/marijuana; denunciato a piede libero: 1 persona per violazione al divieto di ritorno nel comune di Perugia emesso dal Questore; 1 persona per maltrattamenti in famiglia; 1 persona per evasione.

