Perugia, sul Raccordo da domani lavori fino a fine mese: rischio caos

PERUGIA - A Perugia, continuano i lavori di risanamento della pavimentazione, avviati da Anas, sul tratto urbano del raccordo autostradale Perugia-Bettolle. A partire da martedì 18 agosto il cantiere attualmente attivo tra Piscille e Prepo si estenderà fino a San Faustino. Il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre per chi viaggia in direzione Bettolle/A1 sarà chiuso lo svincolo di Prepo, sia in ingresso che in uscita, e lo svincolo di San Faustino, solo in uscita.

In alternativa, il traffico in uscita a Prepo potrà deviare con lo svincolo di Piscille, mentre i veicoli in uscita a San Faustino potranno usare il successivo svincolo di Madonna Alta, per invertire la marcia uscire allo svincolo di San Faustino in carreggiata opposta. © RIPRODUZIONE RISERVATA