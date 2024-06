Domenica 9 Giugno 2024, 10:58

PERUGIA - Nei 159 seggi della città, dove le votazioni come nel resto del territorio sono partite ieri alle 15, è apparsa subito alta l’affluenza alle urne. Sia nella fascia centrale che nella periferia. Un colpo d’occhio certo, ma questo ha raccontato da subito il via vai (il dato dopo le 23 si è attestato sul 21,96 per cento) di fronte alle scuole perugine, che ospitano 135 sezioni (le rimanenti sono divise tra impianti sportivi, sette sezioni, e altre strutture, 17 in tutto di cui 3 sezioni ospedaliere). Nel capoluogo, dove si vota sia per le europee che per le amministrative, sono 130.171 gli elettori totali. Le votazioni ieri si sono tenute tra le 15 e le 23, oggi si vota dalle 7 alle 23.

Nella sede della scuola XX Giugno hanno votato nel primo pomeriggio, una cinquantina di minuti l’una dall’altra e in sezioni diverse (21 e 20), Margherita Scoccia (centrodestra e civici) e Vittoria Ferdinandi (centrosinistra e civici). Le candidate alla carica di sindaco sono arrivate rispettivamente alle 16 e alle 16.53. Proprio in quella sede molti si sono presentati accompagnati dal proprio cane. Tutti, prima di entrare, hanno chiesto se potevano accedere con l’animale al guinzaglio. Qualcuno, incrociando all’esterno un amico, ha chiesto di poterglielo tenere, altri invece l’hanno portato in cabina. Sempre nella scuola di Borgo XX Giugno ha votato una delle neo maggiorenni della città.

In generale nei 159 seggi della città, non sono state segnalate particolari criticità in fatto di allestimento o operazioni di voto. Salvo che, in più di una sezione, c’è chi si è presentato, tessera elettorale alla mano, di mattina. Ma si sono verificati anche casi di persone che al seggio con la tessera elettorale di un parente, dovendo così ripetere il tragitto casa-seggio due volte.

Ieri pomeriggio hanno votato anche altri due candidati a sindaco: l’ex capitano del Grifo Davide Baiocco (Forza Perugia e Alternativa Riformista-Italexit) a Bosco, nella sezione 126 dove è arrivato accompagnato dal papà Renato. Poi Leonardo Caponi (Perugia contro la guerra e neoliberismo-Pci), che ha votato in uno dei seggi cui è stata cambiata sede, la sezione 32 che è alla scuola Pascoli in via del Fosso. Invece voterà oggi Massimo Monni (Perugia Merita). A proposito di sezioni cui è stata cambiata la sede: sono 9 in tutto. La 2 e 28 (alla Media San Paolo in viale Roma); 23, 24 e 29 (alla G. Cena via Birago); 64 e 67 (alla primaria Colle Umberto e 95 e 96 (all’infanzia Montebello in strada Tuderte 54/H1). Nei dintorni delle vecchie sedi sono stati affissi cartelli con le indicazioni per i nuovi seggi. Informazioni utili perché alcuni non avevano saputo delle novità e sono andati ai vecchi seggi.

Tornando alle curiosità dalla città, nella sezione 1 a palazzo dei Priori la prima persona a votare è stata una donna. A Montebello, dove ci sono due seggi e dove ancora una volta il punto è stato scelto come campione per gli exit pool, un papà ha chiesto di poter portare con sé nella cabina la figlioletta, perché non sapeva a chi lasciarla per il tempo utile per votare. Sempre lì c’è chi si è dimenticato al tavolo dove si consegna il documento di identità la propria tessera elettorale. Una elettrice l’aveva lasciata in una busta insieme ad un santino elettorale.

Altre curiosità. A San Marco, dove si vota nei locali dell’ex circoscrizione, l’affluenza intensa ha portato ad una concentrazione di molte auto parcheggiate lungo la strada. Segnalati dunque vari marciapiedi occupati. Sempre lì a metà pomeriggio, fuori dalla struttura, è intervenuta per una situazione non grave una ambulanza per prestare soccorso a una donna.

In vari seggi segnalata, con qualche lamentela, una presenza copiosa di rappresentanti di lista. A Colombella uno non sarebbe stato ammesso. A Ponte Valleceppi invece un candidato si sarebbe trattenuto a lungo nei corridoi del seggio ed è stato invitato ad uscire.

Capitolo documenti. Dall’1 giugno l’ufficio per le tessere elettorali del Comune ha duplicato 2856 tessere. C’è da ricordare che chi l’ha smarrita o ha la tessera piena, anche oggi può richiederla in piazza Coppoli a Monteluce nell’orario continuato 7-23. Aperto nei medesimi orari anche l’ufficio carte di identità.