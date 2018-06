Perugia, la rabbia di un quartiere: «Taglio dei bus, non possiamo andare a lavorare»

di Riccardo Gasperini

PERUGIA - Telefonate ed e-mail a palazzo dei Priori, cartelli di protesta appesi ai pali delle fermate. Ma dietro l’angolo «nessuna soluzione, almeno fino a fine mese». Sul piatto rimane così un appello appeso al filo: «Ridateci la prima corsa del mattino e permetteteci di andare a lavorare».

Sul delicato fronte del trasporto pubblico, dopo l’ok del Comune nei giorni scorsi ai tagli delle corse dei pullman, segue il lancio di una petizione a Ferro di Cavallo (annunciata su queste colonne) la protesta in un altro quartiere, quello di Pretola che ripiomba nell’incubo del parziale isolamento.



IL PUNTO

Dopo mesi di passione per la frana della Rupe, per cui vennero organizzate assemblee e non mancarono pesanti proteste, il clima torna teso per il riassetto della linea del trasporto pubblico N2. Quella che da Ponte Felcino (via Mastrodicasa) passa appunto per Pretola e arriva a due passi dall’acropoli, lungo viale Pellini per poi toccare Capocavallo e Canneto. La sforbiciata, nel complesso dell’operazione un po’ più corposa rispetto all’anno scorso, ha riguardato alcune delle corse che erano previste su quella linea, inclusa la prima del mattino alle 6,38. «Oggi il primo passaggio è alle 9,53», spiega uno dei residenti, Stefano Frizza, che vive a Pretola e lavora in centro, nel cuore dell’acropoli. Lui come altri residenti del quartiere hanno scritto in Comune per chiedere «che la prima corsa venga riattivata». Almeno tre i contatti fra telefonate ed e-mail, ma dagli uffici competenti nessuna risposta. «Ci è stato spiegato che i tecnici stanno studiando una soluzione, ma siamo preoccupati, devono permetterci di uscire di casa e andare a lavorare…».

Mentre c’è chi si è organizzato in altro modo per raggiungere centro storico e dintorni, principalmente con passaggi in automobile «perché si farebbe tardi anche con il servizio extraurbano», nel quartiere sono spuntati cartelli di protesta con una vena di ironia.



LA PROTESTA

«Peccato che l’acqua del Tevere non va in salita, sennò potevamo salire in centro con la barca». C’è anche l’appello a scrivere in Comune (con tanto di indirizzo di posta elettronica) per manifestare il disagio. Fra quelle già inviate, il problema è stato scritto chiaro e tondo: «Siamo in cinque la mattina a Pretola a salire alle 6,38 sull’N2, alle 9,50 si va in piscina…».

Va in scena così una seconda protesta dopo quella di Ferro di Cavallo dei giorni scorsi, una raccolta firme scattata dopo l’arrivo del taglio delle corse, approvato dalla giunta comunale lo scorso 7 giugno e seguito dall’ingresso dell’orario estivo dopo la chiusura delle scuole. In quel caso c’è stata la soppressione della linea H, nell’ultimo la riduzione delle frequenze per taglio dall’ammontare complessivo di 200mila euro, pari a 95mila chilometri di tragitti. Il nuovo orario estivo è entrato in vigore il 10 giugno e rimarrà fino all’11 settembre. La rimodulazione ha interessatom le linee N, Q, D, R e H (quest’ultima soppressa e surrogata da altre linee).

