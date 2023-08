Martedì 15 Agosto 2023, 09:07

PERUGIA - Due quartieri, San Marco e la zona dei Conservoni, sotto scacco dei balordi. Sono di questi giorni segnalazioni su assalti ad appartamenti e villette. Ci sono stati anche casi di automobili forzate e trovate svuotate dai proprietari. I casi, per mettere quanto più possibile in allerta i residenti della zona, sono stati segnalati anche nelle chat di quartiere, uno strumento che sempre più si rivela utile nei periodi degli assalti. Andando con ordine, partendo da San Marco, nel mirino dei balordi c’è nuovamente la zona del Toppo, la parte alta del quartiere. Tre settimane fa erano stati presi di mira alcuni palazzi, con almeno un paio di appartamenti ripuliti. Negli ultimissimi giorni i ladri hanno tentato di entrar in altri palazzi. Uno degli appartamenti era già stato visitato non troppo tempo fa. I proprietari raccontano di soli danni agli infissi. Sembra dunque che i sistemi di allarme, installati in massa nell’ultimo anno, abbiano messo in fuga i balordi. Ma di impianti che entrano in funzione a ripetizione se ne sentono molti in questi giorni, facendo pensare ad una presenza continua di malintenzionati. La fascia oraria più critica, stando alle segnalazioni, sarebbe quella tra le 19 e le 22. Un residente ha raccontato di aver subito un tentativo di furto poco dopo essere uscito di casa. «Viene da pensare che siamo osservati», spiega parlando del clima di paura che c’è nella zona, dove molti appartamenti negli ultimi tempi sono stati ripuliti. Spostandosi verso i Conservoni, a metà fra i due quartieri nella zona degli orti, sono state forzate le portiere di varie auto. L’ultimo caso si è verificato proprio nei giorni scorsi. Da una vettura sarebbero stati portati via alcuni oggetti personali. Chi abita nei dintorni racconta che non si tratta di un episodio isolato, ci sono state infatti altre effrazioni a danno di automobili in sosta. E proprio nel cuore dei Conservoni, dove circa un mese fa è andato in scena un furto in un villetta, come accaduto a San Marco è stato segnalato un nuovo tentativo di furto. Stando alle segnalazioni pare che i malviventi abbiano dovuto cedere dopo l’entrata in funzione dei sistemi di protezione. L’episodio fa comunque tornare alta la paura nell’intera zona dove c’è l’auspicio di rivedere una presenza costante di forze dell’ordine come accaduto un paio di anni fa quando si verificarono molti furti a catena.

Intanto Giuseppe Mattioli a nome de La Sinistra per Perugia interviene sul tema. «La Sinistra per Perugia ha ripetutamente denunciato un fatto molto grave e reale: il continuo e costante degrado della città e in particolare delle periferie». «In diversi quartieri avvengono episodi di violenza molto gravi. Furti e spaccate a Montegrillo, nella zona di Sant’Anna, San Sisto, Ferro di Cavallo e Fontivegge avvengono ruberie, danneggiamenti, furti nelle auto parcheggiate». «Secondo noi – aggiunge - il problema della sicurezza e dell’ordine pubblico rappresenta l’emblema del fallimento della giunta dell’ultra destra».