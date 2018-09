Perugia, quartiere contro i vandali: «Speriamo li becchino con le telecamere»

PERUGIA - Può bastare poco, quando la misura è colma. Possono bastare quattro scritte, di conto, su una parete. Perché chi vive a Fontivegge ama il proprio quartiere esattamente come i residenti di altre zone della città. E dunque non sopporta il minimo atto vandalico. Specie laddove si cerca di cambiare il volto e l'immagine del quartiere. Dove c'è una nuova attività commerciale e dove, magari, c'è anche una parete ridipinta di fresco.



Come quella che conduce a piazza del Bacio. Imbrattata nella notte tra domenica e lunedì da chi continua a pensare che nella zona della stazione possa fare quel che gli pare. Un residente ha postato la foto dell'imbrattamento su facebook, un altro ha sottolineato quanto fosse avvenuto nella pagina "Progetto Fontivegge" dedicata proprio alla vita del quartiere. E la risposta, nonostante all'apparenza il danno non sia clamoroso, è stata univoca: basta, i vandali vanno fermati.



E c'è si affida alla tecnologia per scovarli: «Speriamo che le telecamere in zona possano essere presi e puniti».

