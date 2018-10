Perugia, pur di non condividere l'appartamento con i parenti evade dai domiciliari e chiede alla Polizia di essere portato in carcere

Ultimo aggiornamento: 12:06

PERUGIA - pur di non condividere l’appartamento con il cugino evade dagli arresti domiciliari e chiede alla polizia di essere portato in carcere. Nei giorni scorsi i poliziotti della Volante di Perugia, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, transitando nell’abitato di Ponte Valleceppi, hanno notato un uomo, abbastanza agitato ed in stato di ebbrezza alcolica, che ha attirato la loro attenzione. Gli agenti si sono avvicinati e l’uomo ha loro candidamente confessato di essere evaso dagli arresti domiciliari che sta scontando presso l’abitazione di alcuni parenti con i quali non va d’accordo, chiedendo di poter continuare la sua detenzione in carcere piuttosto che in casa con i congiunti. Accompagnato in Questura per accertamenti, l’uomo è stato identificato per un 29enne marocchino, responsabile di una rapina nella zona di Bologna e, per tale reato, dopo la scarcerazione, sottoposto dal Tribunale di Bologna al regime degli arresti domiciliari presso parenti a Ponte Valleceppi. Al termine il 29enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, per il reato di evasione; è tornato ai domiciliari.