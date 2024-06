Lunedì 10 Giugno 2024, 09:22

PERUGIA - Dal progetto esecutivo del Brt, il Metrobus Perugia che collegherà Castel del Piano con via Sicilia a ridosso della stazione di Fontivegge, è stata stralciata «la parte di progettazione inerente il tratto di via Chiusi». Quello che va dalla nuova rotatoria prevista su strada San Vetturino alla rotatoria esistente intitolata a Donato Fezzuoglio. L’ultima parola, cioè l’acquisizione del necessario nulla osta, spetterà al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A riportarlo è una delibera della giunta comunale (la numero 212) dei giorni scorsi. Per il tratto di via Chiusi residenti e associazioni si erano mobilitati a suon di assemblee e cartelli affissi lungo la strada. Al centro del dibattito era finita soprattutto la questione del verde, con particolare riguardo all’impatto dei lavori sulle alberature esistenti.

Riguardo la parte stralciata, la stessa delibera sottolinea che «l’obiettivo atteso da tale revisione è quello di ottenere una maggiore tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo che, andando ben oltre i meri obblighi di legge, consenta di raggiungere il massimo valore verso un bilanciamento completo delle specie arboree abbattute perché in interferenza con il tracciato, al fine di incrementare il beneficio ambientale derivante dalla realizzazione della linea di trasporto in oggetto». Un obiettivo che, prosegue il documento, può essere «perseguito tramite una revisione delle scelte di adeguamento del tracciato stradale, senza inficiare i parametri trasportistici dell'originario bando ministeriale e che ne hanno consentito l'ammissibilità a finanziamento». I cambiamenti dovranno passare per l’approvazione ministeriale e solo dopo questa fase il pacchetto della revisione sarà approvato dal Comune, che potrà poi dare il via alla fase di cantieri. C’è da ricordare che da tempo la macchina operativa si è comunque messa in moto con la prima fase di controlli ed eventuale bonifica di residui di ordigni bellici lungo la linea. Una fase tutt’ora in corso.

PROGETTO E BUS

La spesa complessiva dell’intervento, finanziato con fondi Pnrr, ammonta a 111 milioni di euro. Cuore del progetto saranno 13 nuovi mezzi, i bus Man Lion’s City da 18 metri, snodati ed elettrici con batterie ricaricabili alle fermate, dunque non inquinanti. Otto saranno sempre operativi, i rimanenti saranno in stallo al nuovo deposito di Vestricciano, pronti all’uso in caso di guasti. Con disegni bianchi su uno sfondo rosso, dunque i colori della città, avranno raffigurati i principali simboli del capoluogo. Il grifo su tutti, con un forte impatto visivo. Secondo i dati forniti in occasione di una assemblea pubblica organizzata tempo fa a San Sisto, è stimato che saranno 750 i passeggeri all’ora per ogni direzione sui mezzi del Metrobus Perugia. A pieno regime saranno 16.500 utenti al giorno, anche se all’inizio potranno essere tra i 10 e i 12mila. Stime basate sul fatto che quella servita è una zona densamente popolata e ricca di servizi. Di certo si punta molto sul fatto che una parte rilevante dell’utenza sarà legata al via vai che c’è ogni giorno al polo ospedaliero Santa Maria della Misericordia, dove saranno 2 le fermate di linea.

Dal momento dell’avvio, l’avanzamento del cantiere comporterà inevitabilmente disagi. È stato annunciato un call center dedicato per dare informazioni e supporto. I lavori porteranno comunque ad una serie di interventi di riqualificazione nei quartieri interessati. Allargamenti della sede stradale, adeguamento dei marciapiedi per garantire accessibilità universale ai mezzi, cura del verde.