Nasce a Perugia la prima copisteria take away. E gli studenti stampano qui le tesi anche se ora sono lontani

PERUGIA - In una città ancora paralizzata dalla crisi sanitaria e dalle conseguenti ordinanze che impongono massima prudenza, ci sono alcuni imprenditori che dimostrano grande resilienza e fantasia. È nata così l’idea della copisteria take away, primo esempio in Italia e probabilmente unica in assoluto: «Ho avuto questa idea per dare un segnale dopo un anno dall’inizio della pandemia - spiega Andrea Ponticelli, titolare della copisteria Copia & Incolla di via Fabretti - ma anche perché credo che un piccolo sforzo in più da parte di tutti sia l’unico modo di uscire dalla situazione attuale. Ho così realizzato un agile sistema che permette ai clienti di inviarmi in anticipo i file da stampare e io posso avvisarli appena sono pronti; loro mi scrivono un messaggio quando stanno arrivando davanti alla copisteria e io gli consegno tutto senza che scendano dall’auto. La maggior parte paga online così i contatti sono praticamente zero». Un meccanismo semplice ma nel suo piccolo rivoluzionario, perché supera le imposizioni di Legge e probabilmente ci avvicina a un futuro dove molti servizi saranno fruibili in simili modalità. «Dopo il lancio di poche settimane fa le richieste sono state molte - ammette il giovane imprenditore di Passignano sul Trasimeno - soprattutto da chi si sposta in auto e sa che in questa area della città parcheggiare non è semplice. Ma anche chi si muove a piedi ha deciso di provare, perché il tempo di attesa si azzera e diventa superfluo entrare in negozio».

Il piccolo locale commerciale all’incrocio con via del fagiano, nel cuore del quartiere universitario perugino, proprio a febbraio ha celebrato i 6 anni di questa gestione, che ha proseguito l’attività ultradecennale della Copisteria degli studenti. Un restyling completo degli interni («che abbiamo realizzato insieme a mia moglie Maura approfittando del periodo di lockdown») e l’aggiunta di nuovi servizi, a partire dalla possibilità di scegliere Copia & Incolla come punto di ritiro per alcuni celebri siti di ecommerce; una trasformazione che segue i tempi e le nuove abitudini di studenti e attività della zona, sempre più interessati a servizi digitali e personalizzazione di prodotti. Tutto ciò con la consapevolezza che per andare avanti sarà necessario stringere ancora i denti: «In questi mesi difficili - ammette Ponticelli - la soddisfazione più grande è arrivata da tanti studenti fuori sede che non sono rientrati a Perugia dopo l’inizio della pandemia. Parecchi di loro mi hanno contattato per stampare una copia della tesi, magari per regalarla ai parenti o come ricordo personale, spiegandomi che anche se ora si trovavano lontano avevano piacere a farlo con noi perché si erano sempre serviti qui durante gli anni di studio. È vero che in città ci sono pochissimi studenti rispetto a prima, però ho notato l’aumento delle richieste da parte di studi professionali e attività commerciali della zona. Credo che la comodità di trovare certi servizi a pochi passi dalla propria sede e di potersi relazionare faccia a faccia con chi li offre dia un valore aggiunto notevole, soprattutto in questo periodo storico».

Intanto per promuovere l’innovativo servizio del “take away” Copia & Incolla è pronta a far parlare di sé: «Al di là che non ci sono costi aggiuntivi rispetto ai prezzi abituali per chi sceglie questa modalità - chiariscono - abbiamo deciso di offrire una serie di sconti particolari validi da qui all’estate. I più interessanti saranno riservati a chi è iscritto alla nostra newsletter, quindi i clienti “storici”, ma pure tutti i fan che abbiamo su Facebook avranno diritto a prezzi agevolati. I nuovi clienti invece potranno sfruttare simili opportunità tenendo d’occhio il nostro sito internet, dove pubblicheremo di volta in volta le iniziative promozionali. L’invito comunque è di passarci a trovare, perché per celebrare la nuova veste della copisteria alcune offerte le renderemo disponibili solo qui». Del resto la sicurezza in termini di contagio è garantita dal fatto che solo una persona per volta viene fatta entrare, dopo l’igienizzazione delle mani che avviene all’ingresso, mentre gli altri clienti attendono il proprio turno nell’area antistante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA