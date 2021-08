Perugia, prete arrestato per prostituzione minorile. Incontri hard in chat con la complicità della madre di un ragazzino

Martedì 3 Agosto 2021, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 15:39

PERUGIA - Un prete in provincia di Perugia e una donna di Termini Imerese (Palermo) sono stati arrestati dai carabinieri in base ad un'ordinanza del gip di Palermo. Sono accusati di prostituzione minorile. Il prete si trova in carcere, la donna ai domiciliari. Secondo le

indagini dei militari la donna avrebbe acconsentito, ricevendo denaro, che il figlio in chat avesse rapporti virtuali con il sacerdote. Il figlio della donna sarebbe una delle vittime. Le

indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Termini Imerese.