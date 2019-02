© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Due anni di indagini, toste e difficili. Ma alla fine l’Ufficio della sicurezza urbana della polizia municipale ha inchiodato quattro writer. Per due l’indagine è talmente a buon punto che la Procura ha chiuso le indagini e nei giorni scorsi c’è stata la notizia dell’atto che apre la strada alla richiesta di rinvio a giudizio. Cioè il processo. Imbrattamento e danneggiamento aggravato le ipotesi di reato su cui si è mossa la Municipale. Mask o Skam è la firma più ricorrente. La denuncia è datata, l’indagine chiusa di qualche giorno fa, con un passo avanti importante per il lavoro degli uomini del comandante Nicoletta Caponi. Oltre che sui muri, la firma del writer impenitente è comparsa anche su alcuni treni della ex Fcu tanto che si è mossa Bus Italia per la denuncia. È per i treni che scatta l’accusa di danneggiamento aggravato. Mask/Skam ha colpito dal Trasimeno fino a Foligno. Ha sfregiato il muro della “Bernardino di Betto”, oltre che palazzi di proprietà comunale.La strada breve verso il processo c’è anche per chi si firmava Mash o Skim oppure Kims. Con una particolarità: uno dei disegni celebrava il volto di una sorta di personaggio dei fumetti con tanto di orecchino e cappellino da baseball messo al contrario. La descrizione fatta dai cittadini e le immagini dalle telecamere di sorveglianza hanno fatto notare i connotati di chi poi è stato preso con lo spray nel sacco facendo scoprire che quel graffito era una sorta di autoritratto per firmare le imprese. L’attività di polizia giudiziaria ha portato al sequestro di bombolette spray, bozzetti e appunti con tanto di manoscritti. Lui come gli altri hanno non hanno potuto far altro che confermare le loro imprese, immortalate anche sui social, altro territorio scandagliato dagli agenti attivati anche su input del sindaco Romizi nell’operazione decoro. Mash ha colpito, tra l’altro, in via Settevalli e a Madonna Alta.Le indagini hanno portato alla denuncia di Kenos che nell’estate 2017 ha colpito duro in centro storico (via Bartolo e via Danzetta) soprattutto nella scale mobili della Rocca Paolina. È stato individuato grazie alle immagini delle telecamere. Anche a lui sequestrati bombolette spray e bozzetti dei disegni. Stesso passaggio per Nikky anche autore della scritta “Full pilotto” che ha sfregiato arredo urbano e segnali stradali. Mask ha trent’anni gli altri imbrattatori con lo spray sono poco più che maggiorenni e una volta inchiodati dalla Municipale hanno smesso di colpire.