Perugia, prende il fresco e mette in fuga il ladro

PERUGIA - Notte di furti tra Villa Pitignano e Fratticiola Selvatica, alle porte di Perugia. Quattro assalti segnalati in questura, tre sono andati a buon fine per i balordi. In un caso ha vinto chi stava casa. E' successo a Fratticiola dove una donna che stava prendendo il fresco in terrazza ha messo in fuga il ladro che si era introdotto nel giradino sperando che i proprietari fossero in ferie.

Negli altri casi sono spariti, invece, gioielli e soldi approfittando del sabato estivo che ha tenuto i proprietari lontano da casa per qualche ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA