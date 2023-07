Domenica 2 Luglio 2023, 07:00

PERUGIA - Un impianto è già installato, ma servirà ancora tempo per completare quanto previsto. Fra opere di cantiere e iter di legge, è probabilmente verso settembre che prenderà il via il nuovo assetto della Zona a traffico limitato in centro storico dopo la mini rivoluzione varata dalla giunta comunale qualche settimana fa. Sono previste quattro mini Ztl con la sostituzione dei vecchi pilomat e l’installazione di varchi elettronici, più una nuova area pedonale. Proprio in questi giorni, con un’ordinanza della struttura sicurezza del Comune che dispone modifiche alla viabilità per consentire i lavori, è in corso l’installazione del varco su viale Indipendenza (l’accesso parallelo all’uscita di via Marzia). Una volta ultimati tutti gli interventi per le quattro mini Ztl, incassato il via libera del Ministero dei Trasporti ci saranno i 30 giorni di pre esercizio, poi si partirà con il sistema di controllo e, nel caso di accessi fuori regola, con le sanzioni.

IL PUNTO In via dei Priori viene istituita un’area pedonale nel tratto compreso fra l’intersezione con via della Stella e piazzetta Santo Stefano, con il varco montato all’incrocio e con il divieto di transito 24 ore su 24. Le uniche deroghe riguarderanno i mezzi diretti ai garage, disabili e, dalle 7 alle 10, il carico e scarico. Frotne mini Ztl. La prima sarà all’incrocio tra viale Indipendenza e via Masi, dove è in corso il cantiere, e nel tratto di corso Cavour tra l’incrocio con viale Indipendenza e quello con via XIV settembre, con l’occhio elettronico posizionato in viale Indipendenza. Anche qui divieto di transito per tutta la giornata con deroghe a favore di residenti, pubblico interesse e carico e scarico dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 10. Altra telecamere di rilevamento di ingresso in via Bontempi, dove i lavori sono già stati effettuati, con il varco tra via Bontempi e piazza Piccinino. Le uniche deroghe al divieto di transito valido tutto il giorno riguarderanno i veicoli dei residenti di via Bontempi, via Raffaello, via degli Azzi, via Pace, via Volte della Pace e i proprietari di garage dotati di per­messo di transito nelle suddette vie.

Prevista poi la mini Ztl di via Bersaglieri che sarà ampliata, includendo il tratto di viale Sant’Antonio parallelo a corso Bersaglieri. Cambierà qualcosa sugli orari: nell’area di corso Bersaglieri rimarranno quelli attuali (il divieto di transito è in vigore dalle 14 alle 21), per la nuova mini Ztl il varco sarà in funzione 24 ore su 24, con deroghe solo per disabili, pubblico interesse e pronto intervento. La giunta aveva sottolineato che le due aree non sono tra loro permeabili e l’accesso dai due varchi non consente la circolazione reciproca nelle aree a diversa regolamentazione. Questa l’ultima mini rivoluzione della mobilità e sosta in centro storico, dove continua a farsi sentire il problema dei parcheggi fuori dalle regole. Continuano anche le segnalazioni sulla questione del carico e scarico nel salotto buono, dove la mattina negli orari previsti, contemporaneamente al via vai di perugini e turisti, il passaggio di mezzi anche di dimensioni considerevoli è notevole.