Perugia, poliziotto sfonda una finestra e salva un 30enne che voleva togliersi la vita

PERUGIA - Trentenne si barrica in casa minacciando di togliersi la vita, un poliziotto dlela Stradale di Perugia interviene,s fonda una finestra e lo salva. E' accaduto a Perugia. Protagonista del salvataggio un assistente capo della Sezione Polizia Styradale di Perugia entrato in azione mentre, liberodal servizio, stava facendo una passeggiata. Il poliziotto ha sentito le grida d'aiutoprovenienti da un villetta ed è andato a sincerarsi sui fatti. S'è trovato davanti ad un padre che chiedeva ausilio per il figlio barricato in casa con l'intenzione di uccidersi. Il poliziotto ha fatto scattare i soccorsi chiamando 113, 118 e vigili del fuoco. mentre attendeva i soccorsi l'assistente capo, stante l'attualità del pericolo grave ed imminente, ha deciso di sfondare una finestra e quindi è ntrato nella casa, mettendo a repentaglio anche la propria incolunità, per scongiurare l'atto estremo. Nella casa il poliziotto ja trovato il giovane armato di coltelo appeso ad una corda legata al collo. a quel punto lo ha afferrato al busto e, nonostante il 30enne si dimenasse, lo ha liberato riuscendo a farlod esistere dal tentativo di suicidio. Una volta tornata la calma ha convinto il 30enne a raggiungere il pronto soccorso , ma visto il rifiuto a utilizzare l'autolettiga, lo ha accompagnato insieme ai genitori,s cortato da una pattuglia dlela polizia stradale giunta sul posto insieme ad un equipaggio dei carabinieri.

Sabato 8 Settembre 2018



