Perugia, blitz a Fontivegge: preso straniero accusato di furto

PERUGIA- Nel pomeriggio di mercoledì la Squadra Mobileha realizzato alcuni controlli mirati nella zona di Fontivegge, finalizzati per contrasstare spaccio di droga e furti.

Durante i controlli, i poliziotti hanno rintracciato, non lontano da piazza Vittorio Veneto, un 24enne ecuadoriano noto per di furto, rapina, possesso di arnesi atti allo scasso e di oggetti atti ad offendere, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo, gli investigatori hanno voluto approfondire il controllo nei confronti del giovane

L’iniziativa degli agenti ha prodotto il risultato sperato, poiché effettivamente sul sudamericano, regolare sul territorio nazionale e presente a Perugia da oltre cinque anni, pendeva un ordine di carcerazione emesso dovendo egli scontare una pena di sette mesi per un episodio di furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA