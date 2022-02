Perugia, con la maschera di Anonymous per rubare in casolari e cantieri

PERUGIA Usano la maschera stile Anonymuos per camuffarsi durante i furti in cantieri e casolari. La polizia è sulle tracce di chi, le notti scorse, ha colpito nella zona di Valfabbrica rubando anche 300 litri di gasolio in un cantiere e una motozappa in un casolare. La motozappa è stata ritrovata nascosta tra le canne di bambù a ridosso del Tevere insieme ad altri attrezzi e arnesi da scasso. Le attenzioni degli investigatori sono tutte su un'auto abbandonata in una strdina vicino al fiume dove è stata trovata la maschera. Lì vicino gli attrezzi usati per violare porte, cancelli e recinsioni. L'auto è stata ritrovata sabato mattina.