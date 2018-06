Perugia, a Venezia con Buonaiuto, Diamati, Cerri e Di Carmine tutti dentro

VENEZIA - Il Perugia di Nesta affronterà il Venezia di Pippo Inzaghi per lo spareggio playoff con Buonaiuto esterno di centrocampo e Diamanti dietro a Cerri e Di Carmine. Il fischio d'inizio alle 21.



VENEZIA: Audero, Bruscagin, Andelkovic, Stulac, Domizzi, Modolo, Suciu, Geijo, Falzerano, Garofalo, Litteri. A disp. Vicario, Russo, Bentivoglio, Soligo, Zigoni, Fabiano, Firenze, Pinato, Marsura, Cernuto, Zampano, Del Grosso. All. D’Angelo (Inzaghi è squalificato)



PERUGIA: Leali; Del Prete, Magnani, Volta; Pajac, Colombatto, Bianco, Buonaiuto; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disp. Nocchi, Santopadre, Belmonte, Gonzalez, Zanon, Germoni, Gustafson, Kouan, Ranocchia, Achy, Terrani. All. Nesta



ARBITRO: Abbattista di Molfetta (Caliari, Galetto; quarto uomo Formato).

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:23



