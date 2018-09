PERUGIA - Chi lo gradisce di piume d’oca, chi di lana, chi in sintetico. A Fontivegge, c’è invece chi preferisce direttamente la marijuana per come imbottitura dei materassi. Sembra una battuta ma non lo è. Si tratta infatti dell’ennesima scoperta da parte della polizia nella lotta quotidiana contro il traffico di droga e lo spaccio, ma anche contro il proliferare di quegli appartamenti che diventano veri e propri covi della droga. Abitazioni affittate in modo quantomeno superficiale a personaggi che poi ne fanno il centro della propria attività criminale.



Nella mattinata di mercoledì, volanti e reparto prevenzione crimine hanno controllato una serie di abitazioni dove trovano alloggio soggetti la cui presenza è assiduamente notata nei servizi di osservazione nei luoghi di spaccio. L’obiettivo, evidente, quello di individuare ove viene custodito lo stupefacente poi immesso sul mercato al minuto.

I poliziotti hanno quindi fatto accesso ad un appartamento nei pressi della stazione di Fontivegge. Appena all’interno gli agenti hanno notato uno strano involucro in un cestino e appurato che si trattava di un contenitore che aveva trasportato sostanza stupefacente.



Alla vista di questa scoperta, un nigeriano 31enne (regolare sul territorio nazionale e beneficiario del permesso di soggiorno per richiedenti asilo) ha iniziato a mostrare un forte stato di agitazione. I poliziotti a quel punto hanno deciso di controllare la sua camera ed ecco spuntare dal materasso oltre 30 grammi di marijuana, anche divisa in involucri e pronta per lo smercio al dettaglio.

Il nigeriano è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

