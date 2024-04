© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Polizia di Stato sta dando esecuzione a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcerePersonale della Digos di Perugia e della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, sta dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale nei confronti di 3 cittadini tunisini, indagati a vario titolo per i reati di minaccia, lesioni personali e rapina commessi con l’aggravante della discriminazione religiosa.