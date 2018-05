PERUGIA - Li hanno accolti con un sorriso e tanta simpatia. Perché tre asinelli, al pascolo in una zona spesso purtroppo legata a fatti brutti, non possono che mettere allegria.



La foto è stata scattata da un lettore ieri pomeriggio nel prato in zona piazza del Bacio. Ma come mai gli asinelli si trovavano in quella zona? Si dice appartengono a un gruppo di pellegrini che sta viaggiando verso Assisi. Giovedì erano stati avvistati nella zona del Trasimeno.

Venerdì 4 Maggio 2018



