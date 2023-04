Mercoledì 26 Aprile 2023, 07:09

In piazza del Circo vincono i residenti e arriva il mercatino. Come annunciato dal messaggero nei giorni scorsi, il progetto di ravviare la piazza che ha fortemente subito l’abbandono degli operatori che si sono trasferiti al Mercato Coperto, va avanti. Tra le possibilità che potrebbero vedere il via proprio alla fine di maggio, c’è quella di un mercatino dedicato al vintage e all’antiquariato.

LA PIAZZA

Tanto che l’associazione dei residenti di Porta Eburnea da tempo ha chiesto all’amministrazione comunale la possibilità di far ritornare un mercato nella piazza sotto le mura della Rocca Paolina e, quindi, tornare a ripopolare uno spazio inutilizzato, ma con delle buone potenzialità. Sì, perché quando c’erano la macelleria, la pescheria e i venditori di frutta e verdura, gli affari qua si facevano, intercettando non solo i residenti della zona, ma anche i lavoratori del centro storico o i passanti. E ora che la piazza è in abbandono, non solo si sente la necessità di ripopolarla, ma anche di riproporre quel presidio sociale in grado di allontanare malintenzionati e cattive frequentazioni.

VINTAGE

Così ad aiutare l’associazione di Porta Eburnea si è mosso il Consorzio Perugia in Centro e il progetto sarebbe quasi pronto. L’associazione che raduna i commercianti dell’acropoli, avrebbe portato sul tavolo il progetto di un mercato dedicato al vintage, al modernariato e al second hand. C’è anche una data individuata, quella del 30 maggio, un martedì. Non un mercato alimentare e agricolo, che per ora rimane solo un lontano ricordo, ma un appuntamento dedicato agli appassionati di abbigliamento e arredamento, riutilizzando anche quello che è fermo nell’armadio e rischia di essere buttato. La formula è quella già rodata proprio nei giorni scorsi al Percorso Verde di Pian di Massiano e che vede l’organizzazione e il carosello di colori di Ilenia Votini di Spazio Vintage, Chiara Norwena de La Brocante e Catia Raffaella Azzarelli di Arte Facendo. A riempire piazza del Circo, quindi, saranno stand di artigianato, collezionismo, arte, second hand e vintage al servizio degli appassionati della caccia all’affare. Un appuntamento che, secondo i beni informati, potrebbe diventare fisso e, nel calendario, almeno una volta al mese.

I VECCHI BOX

Oramai l’accordo sarebbe chiuso, mancherebbero solo alcuni dettagli tra il Consorzio e palazzo dei Priori e, poi, l’ufficialità. Come, ad esempio, la questione dei box ancora presenti in piazza del Circo. Qualcuno è stato tolto, ma rimane ancora la fila di box più piccoli che ha ospitato gli operatori commerciali per poco tempo. E per consentire al meglio la manifestazione commerciale si starebbe prendendo in considerazione la loro rimozione.