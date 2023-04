Sabato 1 Aprile 2023, 09:24

PERUGIA - Sul caso della strada che porta al parco di monte Tezio, in molti tratti pericolosa per le buche e diventata del tutto impraticabile verso l’ingresso dell’area naturalistica, c’è una prima concreta risposta agli appelli e proteste dei cittadini. A metterla sul tavolo è direttamente il Comune con l’assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, che assicura massima attenzione per la situazione. Anzi, di più: «Stiamo lavorando per poter portare a compimento un intervento di riqualificazione di quella strada». Un impegno che apre uno scenario di svolta proprio mentre è in corso una raccolta di firme per chiedere, fra le altre cose, un definitivo giro di vite in fatto di asfalto in quell’area. Sul tema delle buche il Comune spiega che «siamo ben a conoscenza della situazione» e proprio per questo gli uffici stanno studiando una soluzione che consenta di mettere concretamente le mani sulla viabilità. Ancora non è possibile inquadrare precisamente l’intervento, ma di certo c’è che l’obiettivo è quello di definire un qualcosa che andrà oltre il semplice intervento di manutenzione ordinaria. Nella petizione che tanti residenti della zona stanno sottoscrivendo da tempo, la mappa dei problemi tira in ballo l’intera situazione di strada di Compresso e strada del Tegolaro, così come di strada Pantano-Pieve Petroia. Questi i punti dove, soprattutto per le buche, si concentrano i problemi. La situazione più critica, come detto, riguarda quella a ridosso dell’ingresso del parco, dove ci sono crateri molto grandi e profondi anche trenta centimetri. Di appelli negli anni ne sono stati fatti tanti, anche attraverso queste colonne. Ma le poche risposte arrivate, cioè asfaltature su brevi tratti, non hanno permesso di chiudere in via definitiva la problematica. Ora una soluzione sembra poter prendere forma e l’impegno del Comune è concreto.

Riguardo gli altri problemi, i cittadini hanno sottolineato che al calar del sole c’è anche l’aggravante della mancanza di una adeguata illuminazione notturna «pressoché inesistente, se non per sporadici e brevissimi tratti». Anche questo è uno dei temi più volte segnalati da chi abita o lavora in zona. La segnalazione si lega anche al continuo via vai di animali, sia domestici che selvatici. Con il buio la circolazione, sommando il problema delle buche, diventa ancor più rischiosa. Come fatto dai residenti di Monte Malbe di recente, anche lì c’è chi ha pensato di mettere mano da solo alla situazione, riempiendo quantomeno alcune buche di terra nella parte bassa di strada del Tegolaro. Un rimedio tampone, forse saltato con la pioggia degli ultimi giorni. Di certo un segnale per far capire la gravità del problema la cui soluzione stavolta pare prendere forma.