Perugia, si stacca un pezzo d'intonaco dal palazzo delle Poste

PERUGIA - Allerta in centro nella tarda mattinata di martedì: un pezzo di intonaco si è staccato dalla facciata del palazzo delle Poste, e che ospita anche gli uffici del tribunale civile, che dà su piazza Matteotti. Una donna, in centro per la celebrazioni del patrono San Costanzo, dopo aver visto udito il pezzo di intonaco cadere a terra ha chiamato i vigili del fuoco: sul posto oltre ai pompieri anche il personale tecnico del Comune.



La zona dove è caduto il pezzo è stata transennata, i tecnici sono al lavoro per tutte le valutazioni del caso.