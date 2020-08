Il Perugia è retrocesso in serie C. Decidono i calci di rigore. Tensione a fine partita fuori dallo stadio

Ultimo aggiornamento: 15 Agosto, 10:06

PERUGIA - Il Perugia è retrocesso in Serie C. Il ko contro il Pescara allo stadio Curi arriva ai calci di rigore. Decisivi gli errori dal dischetto di Iemmello e Buonaiuto. A fine partita, fuori dal Curi, tensione per la rabbia dei tifosi. Fumogeni esplosione di petardi e lancio di bottiglie. Le forze dell'ordine hanno tenuto sotto controllo la situazione. Cori contro la squadra rimasta a lungo chiusa negli spogliatoi. Tra i più bersagliati dalle urla dei tifosi c'è stato Iemmello.Oddo disegna il Grifo con il 3-5-2 e Iemmello in panchina: Vicari; Rosi, Sgarbi, Gyomber; Mazzocchi, Dragomir, Nicolussi, Kouan, Nzita; Falcinelli, MelchiorriIl Pescara di Sottil è disposto con il 4-3-3: Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella. Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Maniero, Pucciarelli.I tiri dagli 11 metri decidono il destino del Perugia: per il Pescara segnano Busellato, Melegoni, Memushaj e Masciangelo, Vicario para solo il penalty di Galano.Per il Perugia in rete Mazzocchi e Carraro, sbagliano Buonaiuto e Iemmello.120' Il risultato non cambia nei due tempi supplementari: 2-1. Si va ai rigori.90' Termina 2-1 la sfida nei 90', come nel match di andata. Saranno i supplementari e se necessario i rigori a decretare chi resterà in Serie B tra Perugia e Pescara.40' Melchiorri porta in vantaggio il Grifo. Decisivo un altro corner. Batte Melchiorri e il cigno di Treia sfiora di testa: 2-1.18' Il Perugia pareggia dopo 3': Kouan brucia tutti sul tempo e sugli sviluppi di un calcio d'angolo fa 1-115' Gol Pescara. Pucciarelli anticipa e devia in rete il cross di Galano: 0-1