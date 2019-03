© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Un’importante perdita d’acqua da una tubazione, che ha comportato infiltrazioni e, come se non bastasse, pure uno smottamento. A rimetterci sono stati i sottostanti locali delle palestre, dove sono entrati acqua e fango. Abbastanza da far scattare, sabato mattina, l’inibizione degli spazi. Un provvedimento inevitabile e subito comunicato a studenti e famiglie con una circolare, che in due righe racconta la difficile mattinata, raccontata nell'edizione del Messaggero in edicola domenica 3 marzo, che ha vissuto il Liceo Scientifico Galilei. La scuola ha sede nel cuore del parco Santa Margherita in via Carlo Manuali. Proprio nell’area antistante l’ingresso del plesso principale, quello dove in queste ore prendono forma i lavori per rinforzare il solaio del secondo piano, che all’inizio dell’anno scolastico aveva costretto a spostare alcune classi nella palazzina Stoppini dell’ex Geometri, a pochi passi.Ma cos’è successo nel dettaglio ieri mattina? C’è stata una perdita d’acqua particolarmente consistente da una tubatura che passa proprio fra la palazzina principale del Galilei ed i locali delle due palestre, che si trovano ad un livello inferiore. L’acqua che si è radunata ha comportato infiltrazioni tali da far franare parte del terreno del greppo che c’è fra le due strutture. Parte della terra è finita proprio a ridosso della struttura che ospita le due palestre. Immediato l’intervento di Umbra Acque, che si è mossa per limitare il disagio, unitamente a polizia municipale e personale della Provincia, competente per la struttura. Acqua e fango sono arrivate anche all’interno degli sazi dove gli studenti del Galilei, scuola in reggenza alla dirigente Rita Coccia, fanno educazione fisica. Così è stata firmata la circolare per annunciare la chiusura dell’area, transennata, dove i tecnici si sono subito messi al lavoro.«Si comunica che, per motivi di dissesto idrogeologico, le palestre, da oggi 02 marzo 2019, sono momentaneamente inagibili», riporta la circolare firmata dalla vicepreside Stefania Tarini, che inevitabilmente ha dovuto notificate a studenti e famiglie che «è fatto pertanto assoluto divieto a chiunque di accedervi fino a nuovo ordine». La dirigente Coccia puntualizza che «le palestre rimangono chiuse fino a che non abbiamo l’agibilità da parte dei tecnici della Provincia», aggiungendo di essere ovviamente «dispiaciuta con i genitori per il disservizio, ma prima pensiamo alla sicurezza dei loro figli». Per questo è scattata nell’immediato, come i controlli, tempestivi, la chiusura delle due palestre che oltre per gli studenti rimangono chiuse anche per le attività collaterali che in quei locali vengono svolte. Sui tempi c’è da immaginare che la risoluzione arrivi a stretto giro di posta.Intanto, proprio in queste ore, prende forma l’altro maxi intervento, quello per la riapertura del secondo piano della struttura principale della scuola. Intervento che non è stato disposto per problemi strutturali, come era stato chiaramente detto dalla Provincia, ma che è volto ad aumentare la portata di chilogrammi per metro quadro al fine di rinforzare il solaio garantendo così tutte le sicurezze necessarie.