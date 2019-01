PERUGIA- Una giovane donna ha perso il controllo della Citroen di cui si trova alla guida ed è finita contro un distributore di benzina. L'incidente si è verificato giovedì sera a Collestrada lungo la E45. Per cause in corso di accertamento la Citroen ha sbandato finendo la corsa contro una colonnina del distributore di benzina all'interno della stazione di servizio. La giovane donna al volante è rimasta leggermente ferita. Sul posto per i soccorsi vigili del fuoco e 118. Ultimo aggiornamento: 22:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA