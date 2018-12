© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA Venerdì si è tenuta una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata e presieduta dal prefetto, Claudio Sgaraglia. In apertura dei lavori, informa una nota della prefettura, è stata svolta un’attenta ed approfondita analisi delle misure di ordine e sicurezza pubblica relative alle attività di polizia stradale per le prossime festività natalizie e di fine anno, alla luce delle indicazioni fornite dal ministero dell’Interno con apposita circolare. In particolare, è stato convenuto di procedere ad un’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza allo scopo di conseguire un ulteriore innalzamento del livello di contrasto al fenomeno degli incidenti stradali.Successivamente, è stato approfondito il tema della prevenzione e della vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla detenzione di botti e fuochi d'artificio.Intensificati i controlli in materia, anche con il coinvolgimento dei Comuni.