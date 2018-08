di Remo Gasperini

PERUGIA - C’è attesa, grande attesa per le nomine di reggenza che Antonella Iunti è chiamata a fare nei prossimi giorni per dare alle scuole ancora sprovviste (vacanza titolare, cessazione o sottodimensionamento) un dirigente scolastico. E attesa vuol dire pronostici. Anzi exit poll per stare più sul pezzo. In ballo ci sono trentuno presidenze da assegnare e il fermento è notevole. Gli stessi dirigenti scolastici sul molto attivo gruppo WhatsApp non si scoprono e poco trapela sui desideri manifestati nelle domande. Ma poco non vuol dire niente, C’è di che ipotizzare.



Mettendo insieme i criteri stabiliti dall’Usr in accordo con i sindacati, le fasce di complessità delle scuole, i contratti in scadenza il prossimo anno e i rumors più di qualcosa si può ipotizzare per questo risiko delle reggenze.

Intanto c’è da dire che sicuramente diverse sedi saranno assegnate d’ufficio perché nessuno le ha richieste. Poi ci sono anche casi di dirigenti scolatici di primo piano, ad esempio Mariella Marinangeli titolare al Mazzatinti di Gubbio, che non hanno fatto alcuna domanda e stanno alla finestra. Ma quest’anno sono diversi i presidi che la domanda l’hanno fatta e a ragion veduta.

Comunque dove possibile, almeno questa è la tradizione, saranno confermate le vecchie reggenze, quindi a Perugia per esempio Coccia ancora al Galilei, Gallina a Ferro di Cavallo, Tofanetti a Porta Pesa. Però va tenuto conto che in palio ci sono scuole di prima fascia come l’Itas G. Bruno, l’IC Perugia 14, L’ITE Scarpellini di Foligno, il Salvatorelli-Moneta di Marsciano che “valgono” più di altre, e questo potrebbe aver indirizzato domande utili a provocare un gran valzer.



La domanda più intrigante è: chi andrà al Giordano Bruno lasciato libero da Rosalia Monaco passata all’IC Perugia 13? Probabile che tocchi a un dirigente di scuola il più possibile affine e non è detto che il reggente sia della stessa città. Un candidato potrebbe essere Pino Materia titolare all’IIS Cavour Marconi che l’anno scorso ha avuto in reggenza il Casimiri di Gualdo dove si è trovato bene e lo vorrebbero confermato. Ma è anche possibile che all’Itas abbia fatto un pensierino David Nadery, che è perugino, attualmente preside del Cassata-Gattapone di Gubbio. Da non scartare, anzi da mettere in primo piano è la candidatura di Silvio Improta titolare all’Itet Capitini e da due anni reggente all’IC Perugia 11 che nel caso rimarrebbe disponibile. Per quello che ha dimostrato dalla entrata in ruolo Improta potrebbe essere proprio il protagonista del testa a testa con Nadery. Vedremo come finirà la partita a tre, ammesso e non concesso che Materia lasci la già sua Gualdo. Uscendo dal capoluogo un’altra scuola da sistemare bene è lo Scarpellini di Foligno dove si dice potrebbe mettere piede Simona Lazzari che è titolare a Gualdo Cattaneo in scadenza di contratto il prossimo anno. Alla Iunti, che ieri ha pubblicato il calendario per la firma die contatti a tempo indeterminato dei docenti, un buon lavoro è il minimo che si può augurare.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54



