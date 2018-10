Perugia, pensionato si sente male in casa: il medico di famiglia e la polizia lo salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Anziano si sente male in casa. soccorso e salvato dal medico di famiglia e dalla polizia. Nelle Scorse ore i poliziotti della Volante sono intervenuti in zona San Mariano, a Perugia, a seguito di segnalazione al 113 da parte di un medico, molto preoccupato perché un suo paziente, anziano e malato, da due giorni non rispondeva al telefono. Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno constatato che l’autovettura parcheggiata nel cortile della villetta di proprietà dell’uomo, 87enne, presentava le portiere aperte ed i finestrini abbassati. Per poter accedere nell’abitazione è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In attesa del loro arrivo i poliziotti hanno udito un rantolo proveniente dalla casa e hanno deciso di intervenire repentinamente sfondando una porta di legno per verificare lo stato di salute della persona all’interno. L’accesso tempestivo degli agenti ha permesso di constatare che l’anziano era caduto a terra in bagno, probabilmente da un paio di giorni, poiché presentava segni di disidratazione ed alcune ferite. Personale medico del 118, nel frattempo giunto sul posto, ha verificato anche un possibile trauma cranico dovuto alla caduta sul pavimento; in ospedale comunque ha ricevuto l’assistenza sanitaria necessaria per riprendersi dal brutto incidente.