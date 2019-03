PERUGIA - Un coltello a serramanico di 21 centimetri in tasca, al pronto soccorso in mezzo a tante altre persone in attesa: così è stata individuata e bloccata dai poliziotti del posto fisso di polizia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia una donna, straniera, e denunciata.



Era in attesa del proprio turno, seduta su una sedia a rotelle, nel tardo pomeriggio di martedì quando il personale medico sanitario, secondo quanto si apprende, ha avvertito i poliziotti: immediatamente intervenuti, gli agenti hanno effettivamente riscontrato come la donna fosse in possesso del coltello. Non ha fornito spiegazioni circa il possesso dell'arma. E' stata denunciata per porto abusivo di arma da taglio.