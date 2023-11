Mercoledì 1 Novembre 2023, 07:07

PERUGIA - Fiera dei Morti, si parte questa mattina con cinque giorni fra tradizione e qualche novità in fatto di offerta dei prodotti e look degli stand, soprattutto nel cuore della città. Con 580 banchi fra Pian di Massiano e centro storico, dove fra i sessanta banchi ci saranno pure quelli con i colori e sapori delle città gemelle in piazza Italia, la manifestazione è pronta ad ospitare i visitatori che, secondo le stime del Comune, saranno numerosi. Anche per questo è stato messo a punto un piano integrato di controlli, provvedimenti in fatto di viabilità e c’è anche un appello ad utilizzare il più possibile i mezzi pubblici. Proprio per favorire gli spostamenti con bus e minimetrò, è stato attivato un biglietto speciale da 3,50 valido per un adulto e un minore under 12, utilizzabile per 24 ore dalla convalida.

GLI ORARI Questa mattina è in programma l’inaugurazione della Fiera, a partire dall’area più grande a Pian di Massiano. Il taglio del nastro sarà alle 9,30. Poi, alle 11, festa in piazza Italia. A rappresentare il Comune saranno il sindaco Andrea Romizi, l’assessore al commercio Clara Pastorelli e l’assessore alla Sicurezza Luca Merli. Allargando la lente all’evento, ecco quali sono gli orari di apertura della Fiera per le cinque giornate di apertura: piazzale Umbria Jazz dalle 9 alle 21 e centro storico dalle 10 alle 20.

I DETTAGLI Saranno in tutto 580 i banchi, di cui 65, con un nuovo look, nell’acropoli tra corso Vannucci, piazza della Repubblica (mostra-mercato tipicità artigianali), via Mazzini (villaggio delle regioni d’Italia ed eccellenze umbre), piazza Matteotti (enogastronomia) e piazza Italia. Quest’ultima sarà dedicata alle città gemelle che porteranno i sapori di Francia, Slovacchia, Germania, Stati Uniti. a Pian di Massiano ampio spazio ad abbigliamento, antiquariato, biancheria, bigiotteria, ma anche ferro battuto, prodotti agricoli e ricambi per casalinghi. Il Centro direzionale fiera di Pian di Massiano potrà monitorare in tempo reale le esigenze dei partecipanti del settore economico, consentendo una risposta pronta alle loro richieste e una gestione tempestiva delle segnalazioni provenienti dai cittadini. Una spinta tecnologica che è una delle principali novità in fatto di gestione dell’evento. Sul fronte della viabilità e dei controlli, disposto un fitto piano che prevede, tra l’altro, il divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione per tutte le categorie di veicoli in viale Giuseppe Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e l’accesso all’area di parcheggio laterale al Pala Barton.