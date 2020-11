Il Perugia pareggia a Carpi: 0-0

PERUGIA - Per il Grifo a Carpi arriva il secondo pareggio consecutivo in casa di una squadra di alta classifica ma va detto che i grifoni al blitz sono comunque andati vicino: non è riuscito solo per problemi evidenti di mira e di stanchezza. Si chiude sullo 0-0 con qualche rammarico.

Carpi (3-4-1-2): Rossini 6,5; Gozzi 6,5, Venturi 6, Sabotic 6 (8’ st Varoli 6); Maurizi 6, Ghion 6, Fofana 5,5, Lomolino 5 (1’ st Bayeye 6); Ceijas 5,5 (8’ st Giovannini 6); Ferretti 5 (16’ st Carletti 6), Biasci 5,5 (40’ st Marcellusi sv). A disp. Pozzi, Rossi, Varga, Danovaro, Mancini, Offidani, Bellini, Rizdal. All. Pochesci

Perugia (3-5-2): Fulignati 6; Sgarbi 6,5, Angella 6,5, Monaco 6; Rosi 6,5 (34’ st Cancellotti sv), Moscati 6,5, Burrai 6 (22’ st Falzerano 6), Sounas 6, Favalli 5,5 (29’ st Elia 6); Bianchimano 6 (34’ st Minesso sv), Melchiorri 6. A disp. Baiocco, Bocci, Tozzuolo, Dragomir, Vanbaleghem, Kouan, Lunghi. All. Caserta

Arbitro: Feliciani di Teramo

