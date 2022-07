Venerdì 15 Luglio 2022, 07:45

Dopo l’episodio di un albero caduto nell’area giochi, al parco Chico Mendez è scattato il piano per la sicurezza del verde e soprattutto degli utenti. Sono stati infatti tagliati gli alberi pericolanti in quella frequentatissima fetta di parco. Quello caduto nei giorni scorsi (il fatto è successo nella mattinata di venerdì 8), un pioppo, non ha causato incidenti. Nelle immediate vicinanze c’erano infatti dei bimbi che stavano giocando e «fortunatamente non sono stati coinvolti», come ha sottolineato l’associazione Natura Urbana, che da anni si prende cura della grande area verde e da altrettanto tempo chiede un giro di vite. Dopo il fatto e il nuovo appello, la macchina operativa si è messa in moto. «Sono mesi che segnaliamo le pessime condizioni di salute dei pioppi, speriamo che dopo l’evento di questa mattina chi di dovere procederà ad un’attenta analisi di tutti gli arbusti presenti nell’area». Questo l’auspicio dell’associazione, oggi presieduta da Lorenzo Salvi, che proprio in questi giorni è stato raccolto dal Comune che ha disposto un intervento di messa in sicurezza. «Sono state tolte tutte le piante presenti nell’area giochi, dei pioppi che avevano radici poco stabili, alcune anche marce». Gli alberi sono stati tagliati alla base per evitare nuovi rischi. Ora dovrebbe scattare la fase due, cioè quella di piantumazione di nuove specie, più adatte al contesto e soprattutto più resistenti. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un vertice fra associazionismo e comune proprio per affrontare questa tematica. NUOVA CASETTA Intanto al parco c’è attesa anche per un’altra importantissima novità. L’associazione si era adoperata per raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione dell’area giochi dei bimbi. Una serie di eventi hanno permesso di fare centro e, grazie alla generosità dei cittadini e frequentatori dell’area, sono stati raccolti oltre 3mila euro. Al parco arriverà presto così una nuova casetta. Forse già dalla prossimana settimana. Poi ci vorranno i tempi tecnici per l’installazione, ma c’è da immaginare che tutto sarà fatto in tempi abbastanza brevi. «Davvero un bel risultato», ha detto al Messaggero il presidente di Natura Urbana Lorenzo Salvi che ha ricordato l’importanza di un incontro che c’è stato lo scorso 10 giugno. Una serata di socialità che ha radunato al parco quasi 300 persone. «Non è stata una semplice manifestazione ma un momento di vera allegria e incontro, che ha consentito finalmente, dopo due anni di pandemia, dei momenti di svago e di socializzazione». Ma soprattutto di fare centro con la raccolta fondi a favore dei giochi per i bambini che prestissimo potranno divertirsi in una nuova casetta.