Mercoledì 7 Settembre 2022, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 08:02

PERUGIA - L'impegno per il quartiere c'è e si vede. Ma adesso da Fontivegge arriva la richiesta di una maggiore stretta, contro degrado e criminalità. E soprattutto di decisioni che possano essere importanti per tutta la città e la regione.

Arriva infatti con la lista dei buoni propositi di settembre la richiesta di un Centro di permanenza per il rimpatrio anche in Umbria. La richiesta arriva da Progetto Fontivegge che, con Andrea Fais, fa una disamina della situazione attuale del quartiere-biglietto da visita di Perugia, spesso purtroppo teatro di disordini e disagi per chi ci vive e ci lavora. «Con l'estate che ormai volge al termine è d'uopo trarre un bilancio della situazione a Fontivegge – spiega infatti Fais al Messaggero -. Abbiamo con piacere registrato alcune operazioni di successo delle forze dell'ordine, inclusa la polizia locale. Ringraziamo il questore Giuseppe Bellassai e l'assessore Luca Merli per l'impegno sin qui profuso nei rispettivi ruoli. Tuttavia resta una situazione di forte degrado generalizzato, frutto dell'inerzia degli anni precedenti». Dopo i complimenti, infatti, arrivano le richieste per aumentare la vivibilità nel quartiere.

«Torniamo a chiedere – insiste il rappresentante di Progetto Fontivegge - maggiori controlli sui condomini più critici, sulle attività di generi alimentari (applicando effettivamente la nuova legge regionale sul commercio) e nei luoghi di aggregazione di piazza Vittorio Veneto, via del Macello, via Campo di Marte, via Canali, via della Ferrovia, via Oddi Sforza, via del Lavoro e all'interno del parco della Pescaia (Verbanella)». «Proprio quest'ultimo – ricorda Fais, come già riportato su queste colonne - è stato parzialmente vandalizzato da ignoti durante l'estate: rami di grandi dimensioni spezzati, massi divelti, pezzi di staccionata staccati. Non ne abbiamo la certezza ma tra i residenti è diffusa l'opinione che possa trattarsi di un atto doloso a scopo intimidatorio nei confronti delle forze dell'ordine ma soprattutto dei cittadini che non vogliono abbassare la testa di fronte a spacciatori e balordi». «Persone di questo tipo dovrebbero essere incarcerate o espulse – ragiona Fais -. Per questo chiediamo nuovamente che l'Umbria possa disporre di un proprio Centro di permanenza per il rimpatrio. Esortiamo anche la presidente Donatella Tesei e la giunta regionale ad attivarsi in questo senso con il Ministero degli Interni». Una richiesta quindi che spera di arrivare fino alle altissime sfere, nella convinzione possa essere uno strumento ulteriore messo in campo contro la criminalità, se di origini straniere. Con Progetto Fontivegge che poi chiude tornando sul quartiere: «I lavori – è la conclusione di Fais - che interesseranno il fronte stazione sino ad ottobre potranno, speriamo, migliorare l'impatto estetico ed urbanistico di piazza Vittorio Veneto, ma non basteranno a ridurre il degrado». In una battaglia che vede unite tutte le forze in campo, per restituire la tranquillità alla zona che aveva promesso a se stessa ormai diversi anni fa di essere il miglior benvenuto a Perugia.