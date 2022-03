Perugia, dai ieri parcheggiare costa di più. Ecco gli aumenti

PERUGIA Non è una stangata. Ma il ritocco si nota. Parcheggiare in città nei parcheggi gestiti da Saba-Sipa, costa di più. Da ieri mattina, per esempio, la sosta nei parcometri di piazza Italia è passata a 2,30 euro l’ora. Dieci centesimi in più. Resta invariato il costo della tariffa minima. Ma dovrebbe essere minore il tempo a disposizione per la sosta.

In via Mario Angeloni il costo sale da 1,35 a 1,40 euro l’ora. Appena cinque centesimi in più che riguardano anche la tariffa minima. Fino a lunedì il bigliettino del parcometro usciva inserendo trentancinque centesimi, da ieri ce ne vogliono quaranta. Novità, a leggere i nuovi prezzi dei parcometri sulle colonnine dove viene fatto il biglietto, per il parcheggio di lunga sosta di viale San Domenico. Dove, dal lunedì alle 9 a venerdì alle 19,30, la tariffa minima e la giornaliera da 1,60 euro coincidono. Fino a lunedì, invece, la tariffa minima era di un euro e mezzo.

Difficile trovare notizie dirette, c’è chi è riuscito a sapere di più interrogando chi, con la divisa di Sipa-Saba, fa i controlli per le multe a chi non paga o a chi ha il tagliando scaduto.

«Ieri mattina-racconta un automobilista perugino- ho notato la differenza di prezzo e ho chiesto ai controllori di Sipa che si trovavano nel parcheggio dove stavo facendo il biglietto. Sono stati gentilissimi, mai hanno spiegato che si tratta di un adeguamento Istat». Adeguamento che la società che gestisce parcheggi coperti e parcheggi con le strisce blu non applicava più dal 2017. Con una novità. Il fatto che gli aumenti siano scattati da marzo. Generalmente le nuove tariffe venivano applicate l’inizio del nuovo. Stavolta il ritocco è arrivato nel corso dell’anno.

Un ritocco limitato (la tariffa più alta che è quella di piazza Italia cresce di 10 centesimi l’ora), ma che, in un momento come questo, gli automobilisti più attenti non potevano non notare. Così c’è stato anche chi ha segnalato la novità in redazione per una protesta garbata, sopratutto sul fatto della mancata informazione più che dello scatto in avanti, molto limitato, della nuova tariffa.

«Un addetto- racconta ancora l’automobilista che ha contattato il Messaggero- che laddove, sui parcheggi regolate dalle strisce blu, la tariffa minima è rimasta immutata, ci sarà un tempo più ridotto per la sosta consentita». Ritocchi piccoli, ma un po’ di malumore è arrivato anche in Comune con qualche chiamata da parte degli automobilisti per la sorpresa.