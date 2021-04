Perugia, il centro sportivo dell'antistadio intitolato a Paolo Rossi

PERUGIA - A pochi mesi dalla morte, la città ricorda con una intitolazione il campione del mondo Paolo Rossi. Porterà presto il suo nome il centro sportivo dell’antistadio Renato Curi a Pian di Massiano. Un segno del profondo legame che c’è stato e che rimane fra la città e Pablito, che vestì la maglia del Perugia Calcio nella stagione 1979-80. L’ufficialità dell’intitolazione è arrivata ieri dal Comune. La giunta ha accolto alcune proposte di intitolazione arrivate dalla commissione toponomastica dell’ente e, fra le tante accolte, c’è sta anche quella per Pablito, particolarmente legato alla città. L’aveva ricordato anche la moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti in occasione dell’omaggio a Paolo Rossi allo stadio Curi, durante una cerimonia privata, il 13 dicembre. «Paolo ha sempre amato Perugia, grazie per l’amore che è tornato indietro, sono orgogliosa», disse nel suo intervento durante la cerimonia. Già in quell’occasione si parlò della possibilità di intitolare qualcosa a Pablito. A pochi mesi di distanza il Comune ha annunciato l’iniziativa. Iniziativa che, non essendo passati dieci anni dalla scomparsa, richiederà una deroga della prefettura.

