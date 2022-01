Perugia, ospedali sotto pressione, pronti altri posti Covid, ecco dove

PERUGIA - Per gli ospedali umbri impegnati nella lotta al Covid si avvicina la dead-line dei 197 posti letto dedicati, indicati dalla Regione per il passaggio allo scenario 5 del Piano ospedali. Sono infatti 187 i pazienti totali, 177 dei quali ospitati nelle quattro aree mediche di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello. Per ora non ci sarà il passaggio di scenario, ma un progressivo adattamento all’andamento epidemiche che già oggi prevede una trentina di posti letto Covid aggiuntivi a Branca e a Perugia. Intanto, dai confederali prosegue il pressing per la convocazione del tavolo territoriale su salute e sicurezza. L’espansione esponenziale dei contagi mette pressione agli ospedali, con altri 15 ingressi in area medica registrati lunedì e un totale di 177 pazienti ordinari dislocati nei quattro ospedali al momento impegnati nella lotta al virus. Ai quali già oggi si aggiungerà Branca, come disporrà una delibera regionale che prevede la predisposizione di 29 posti letto Covid in più, 12 nell’ospedale territoriale della Usl Umbria 1 e altri 17 al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Una strategia cuscinetto per assecondare l’andamento epidemico con aggiustamenti progressivi, come spiegato il 31 dicembre dall’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto. «Una rimodulazione flessibile in relazione all’andamento pandemico e alle necessità di ricovero. Nel caso di ulteriore incremento di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva si passerà allo scenario 5 del Piano». Il passaggio successivo, quindi, prevede un aumento dell’offerta dei posti letto anche tramite moduli esterni. Ma a quel punto si tornerà a guardare anche a Spoleto, a Pantalla e, a Perugia, all’ex Grocco. In termini numerici, la situazione attuale – 187 ricoveri totali – riporta a inizio maggio ma allora si contavano 2.800 attualmente positivi, oggi 27.800. E considerando la latenza diagnosi-ricovero, a metà mese, come fatto notare dal Santa Maria delle Misericordia di Perugia, si teme per una possibile improvvisa ondata di ricoveri. Al momento nell’ospedale regionale del capoluogo ci sono ancora posti liberi in area medica cui oggi si aggiungeranno i 17 nuovi e 5 in rianimazione. Una dotazione che, considerando il ritmo delle dimissioni e degli ingressi, dovrebbe garantire una copertura almeno fino al 10-11 gennaio. Intanto, per garantire i nuovi posti letto, si prospetta lo spostamento dell’Oncologia al Day surgery e, per riassetto interno, di Neurologia alla Medicina del lavoro.

Qualche posto letto libero di area medica resiste anche a Foligno dove a martedì risultavano occupati 37 posti sui 42 previsti. «I giorni di ospedalizzazione sono inferiori rispetto alle precedenti ondate ma anche se meno minaccioso, questo virus non va sottovalutato», si osserva dalla Usl Umbria 2 da dove si ribadisce come oltre la metà dei ricoverati siano “no vax”. «L’azienda è pronta ad aumentare i posti letto Covid qualora ce ne fosse la necessità. Ci aspettiamo il picco questo mese e ci preoccupano le possibili ripercussioni sulle prestazioni non Covid che risultano ulteriormente rallentate e in questo senso, il fatto che a Foligno l’emergenza-urgenza non è occupata da posti letto Covid aiuta». Per quanto meno aggressiva, tale variante del virus, con una tale mole di contagiati, alla lunga una forma di pressione sul sistema sanitario e ospedaliero si crea. «L’attenzione sull’evoluzione dei contagi è massima». In preallerta, ad esempio, la Rsa Le Grazie di Terni, che già in passato ha ospitato pazienti Covid ordinari. L’azienda sanitaria si sta muovendo anche sul versante risorse umane, con 10 assunzioni di infermieri a tempo indeterminato dallo scorrimento della graduatoria concorsuale. Previste anche assunzioni a tempo determinato. Sullo sfondo, si muovono i sindacati che tornano a chiedere al commissario Massimo D’Angelo la convocazione del tavolo territoriale su salute e sicurezza. «L’aumento dei ricoveri per Covid sta creando nuovamente forti criticità nella rete ospedaliera ed in particolare nelle due aziende ospedaliere di Perugia e Terni, dove si concentra il maggior numero di pazienti», spiegano Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria per i quali occorre poi procedere al potenziamento dei punti tamponi.