«Non mi vogliono curare», paura al Pronto soccorso di Perugia: ubriaco si scaglia contro i medici e danneggia i mobili della sala d'attesa

PERUGIA - Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia per la presenza di una persona molesta la quale, in forte stato di agitazione, inveiva conto il personale medico e infermieristico, non danneggiando le suppellettili della sala d’attesa. L’uomo, un cittadino ecuadoregno di 38 anni, si lamentava con gli agsnti oer i tempi lunghi dell'attesa. Il sudamericano raccontava ai poliziotti che durante la nottata trascorsa qualcuno lo aveva drogato e derubato e che doveva essere curato meglio dal personale intervenuto. L'uomo, visibilmente ubriaco, veniva riportato alla calma dagli agenti che lo hanno multtao per ubriachezza molesta e poi denunciato.