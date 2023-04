Perugia, l'ospedale ha acquistato la nuova Pet-tc ma ancora non ha una casa. Rischia di essere utilizzabile solo il prossimo anno

Al Santa Maria della Misericordia è stata acquistata la nuova Pet-tc. E questa è una buona notizia visto che la vecchia (è diventata maggiorenne: ha 18 anni) sbuffa e soffre a volte per un pezzo di ricambio difficile da far arrivare se non dagli Usa. Arriva la nuova Pet-tc (fondi del Pnrr oltre 2 milioni di investimento), ma radio corsia racconta che ci sia un po’ di maretta su dove metterla. Cioè se continuare a utilizzare i locali esterni con parcheggio riservato e accesso dal lato dell’ospedale che guarda l’ellisse di Medicina, oppure se trasferirla al meno uno dove si trova il reparto di Medicina Nucleare da cui dipende l’utilizzo di quell’apparecchiatura decisiva per la lotta ai tumori.

Se ne parla tanto al Santa Maria della Misericordia e l’opzione B sembra quella che piace di più alla direzione aziendale. Ci sarebbe anche un relazione tecnica in favore di questa scelta. Anche se rispetto all’altra soluzione vengono segnalati quelli che sarebbero inconvenienti non da poco. Per esempio i tempi lunghi per realizzare il bunker schermato in cui deve entrare il preziosissimo macchinario. Tanto che si ipotizza un’entrata in servizio solo il prossimo anno.



La scelta, naturalmente, è di carattere economico. Perché, a fare i conti, c’è chi ha messo in fila quanto dovrebbe costare lo spostamento facendo, nel contempo funzionare la vecchia: siamo sui 400mila euro. Mentre piazzare il nuovo macchinario negli spazio del vecchio, avrebbe la controindicazione di dover far funzionare per circa tre mesi una Pet-tc di quelle mobili. Con un costo di affitto per l’Azienda ospedaliera che andrebbe a pesare di almeno altri 150mila euro. Ma i fautori del non cambio di posizionamento dicono che quella spesa potrebbe essere azzerata facendo una cosa molto semplice: mandando i pazienti che arrivano da fuori ospedale a Foligno dove c’è un macchinario gemello, magari facendolo lavorare qualche ora in più, soprattutto al pomeriggio. Ecco che i seicentomila euro andrebbero praticamente azzerati e tutto rimarrebbe come è. Con grande giovamento, per esempio, dei pazienti che utilizzano la Pet-tc e che non sono ricoverati in ospedale. Mantenendo la possibilità di lasciare le auto in sosta a pochi metri dall’ingresso e continuerebbero a mantenere l’abitudine di andare sempre nello stesso posto. Per i pazienti interni, invece, non cambiare alcunché. Come finirà? Al momento viene data per fatta la soluzione dei nuovi locali al meno uno del Santa Maria della Misericordia visto che è la soluzione a cui starebbe lavorando la direzione aziendale. C’è anche chi fa notare che l’allestimento dei nuovi spazi a Medicina nucleare allungherebbe i tempi di entrata in funzione del nuovo macchinario fino a un anno, mentre la soluzione dell’attuale location farebbe scendere i tempi di attesa anche a meno di tre mesi, forse anche meno. Come finirà?