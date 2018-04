PERUGIA - «Quando mi hanno informato del parto di tre gemelline, mi sono ricordato che un caso analogo si era verificato esattamente un anno fa»: il dottor Giorgio Epicoco, direttore della struttura di Ostetricia e Ginecologia del Santa Maria della Misericordia non ha avuto bisogno di fare controlli, infatti la mattina del 12 aprile 2017 nacquero tre gemellini e la notte scorsa, per una assoluta coincidenza sono nate tre gemelline: Chloe (peso Kg. 1,480), Emily (Kg 1,436) e Mia (Kg. 1,648 ).



La coincidenza si è verificata grazie al parto prematuro di una giovane donna di Perugia, che ha partorito a 32 settimane. Hanno prestato assistenza al parto, eseguito con taglio cesareo, la'equipe coordinata dal professor Sandro Gerli, che è stato assistito dalle dottoresse Elena Laurenti e Chiara Belli e dalle ostetriche Antonella Lettieri e Chiara Zullino.



Anche se nate pre termine, le bambine godono di buona salute e sono state ricoverate a scopo puramente cautelativo nella struttura di Terapia Intensiva neonatale diretto dalla dottoressa Stefania Troiani.

La gravidanza della notte scorsa, al pari di quella di un anno fa, è frutto di un concepimento spontaneo, che si verifica in percentuale inferiore al 2% dei parti, mentre è più frequente nella procreazione medicalmente assistita. I genitori – il papà Nizar di origini tunisine, in Italia da oltre 15 anni, perfettamente integrato e orgoglioso di parlare lo slang perugino e la mamma Valentina, gestiscono un'attività commerciale a Olmo di Corciano ed hanno già un figlio, Samuele , di due anni. «Penso che prenderò coscienza della famiglia allargata in maniera esponenziale sono una volta che saremo tutti a casa – ha detto la mamma attraverso l'ufficio stampa dello ospedale –. In questi mesi di attesa assieme a Nizar abbiamo provato ad immaginare come ci organizzeremo nella crescita dei quattro figli, consapevoli che un conto sono i progetti ed un altro la realtà , comunque è certo che lui mi dare un aiuto concreto».





