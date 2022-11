Martedì 22 Novembre 2022, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:12

PERUGIA - Aiutateci a capire. A capire perché un uomo di 64 anni entri in ospedale per un day hospital e non ne esca più. A capire perché sia morto dopo una serie di accertamenti, tra cui una broncoscopia. Il grido d’aiuto alla procura e alla polizia è arrivato dai familiari di un uomo deceduto lo scorso fine settimana, messo nero su bianco con la denuncia presentata poche ore dopo aver appreso la notizia della morte.

Secondo quanto emerge, l’uomo si era presentato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per svolgere gli accertamenti in day hospital, dunque attraverso una giornata di ricovero, ma sono sopraggiunte delle complicazioni che lo hanno portato alla morte in pochissimo tempo.

I familiari, ancora sotto choc, hanno così chiesto alla procura guidata da Raffaele Cantone di svolgere tutti gli accertamenti del caso per giungere alle cause del decesso.

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine e immediatamente disposto il sequestro delle cartelle cliniche e anche l’autopsia, che sarà svolta nelle prossime ore e dalla quale si attendono elementi importanti per stabilire le cause di morte del sessantenne. Per stabilire insomma se il decesso possa essere in un qualche modo collegato agli accertamenti che doveva svolgere in ospedale, e in particolare alla broncoscopia.