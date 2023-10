Martedì 10 Ottobre 2023, 06:45

PERUGIA - Sono partiti ieri mattina e termineranno a gennaio 2024 i lavori per l’installazione della nuova pet tac nei locali di Medicina Nucleare dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Il responsabile del procedimento e direttore della struttura Tecnico patrimoniale dell’ospedale, l’ingegner Luca Gusella, ha firmato la consegna cantiere con l’impresa esecutrice per la realizzazione del locale, al piano – 1, dove sarà collocato il macchinario. Nell’occasione, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Luca Coletto e al direttore generale Giuseppe De Filippis, è stata fatta una visita nei locali di Medicina Nucleare. Come noto, in attesa del nuovo macchinario, era stato stabilito di far effettuare l’esame a Foligno.

«Stiamo procedendo celermente rispettando il cronoprogramma per cercare di limitare i disagi ai nostri pazienti», ha detto De Filippis. «La nuova pet tac è stata acquistata a metà novembre 2022 con una previsione di consegna e installazione in 470 giorni, ed attualmente è in produzione. Recentemente è stata completata la procedura lavori con la consegna cantiere e il macchinario arriverà i primi di gennaio». Poi saranno necessarie «un paio di settimane per la taratura» a cui faranno seguito i collaudi funzionali. «A fine gennaio sarà operativa», ha aggiunto. «Per la Regione dotare gli ospedali e le aziende di apparecchiature all'avanguardia è una priorità - ha aggiunto Coletto -. Sarebbe stato opportuno cambiare la vecchia pet tac già da tempo, ancor prima dell'insediamento dell'attuale governo regionale. Il nuovo macchinario sarà comunque presto in funzione e questo è ciò che interessa ai cittadini che chiedono risposte alle domande di cure». L’impegno «insieme alla direzione dell'Azienda ospedaliera» è quello di «fare rispettare il più possibile il cronoprogramma per la fine dei lavori». La scelta della Medicina Nucleare, con la collaborazione del personale di struttura, consentirà un aumento dell’attività e una integrazione tra le strutture di Radiologia, Radioterapia, Fisica sanitaria e i reparti di degenza. Si faciliterà pure il trasporto dei pazienti degenti. «I locali fino ad ora usati per l’attività diagnostica della pet tac (piano – 2 del blocco F) – potrebbero essere dedicati al potenziamento e al miglioramento dell’area ciclotrone - radiofarmacia, con una possibile produzione di nuovi radiofarmaci per tutta la regione», ha detto De Filippis.