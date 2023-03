Mercoledì 8 Marzo 2023, 10:44

Il buco da 2,2 di euro nei conti dell’Azienda ospedaliera è rimasti lì per tre anni senza che il Santa Maria della Misericordia andasse oltre ai solleciti nei confronti della onlus che portava malati dal Venezuela e che doveva avere la copertura finanziaria dalla società petrolifera venezuelana, Petroleos de Venezuela. I dati della rincorsa tardiva a quel credito sono emersi ieri durante il question time in consiglio regionale sono stati confermati dall’assessore alla Salute, Luca Coletto.

Il caso, sollevato da “Il Messaggero” lo scorso 21 gennaio, è stato rilanciato a palazzo Cesaroni dai consiglieri regionali della Lega, Valerio Macini e Manuela Puletti. Tra l’altro è emerso come l’Azienda ospedaliera ha solo sollecitato la Onlus Atmo come sede a Pietrasanta (Lucca) a pagare. Solleciti che sono rimasti inevasi e che erano riferiti alle prestazioni del 2018. Solleciti attivati ne 2019 e reiterati fino allo scorso anno, ma senza ricevere risposta. Possibile che nessuno ha pensato di alzare il telefono o trovare altre soluzioni?

Basta una semplice telefonata per scoprire, per esempio, che il numero indicato sia sulla pagina Facebook che sul sito della Atmo Onlus non è attivo. Come basta cliccare su Fb per scoprire che la pagina non ha più iniziative da raccontare a partire dal giugno del 2019. Guarda caso proprio nell’anno in cui l’Azienda ospedaliera si è mossa perché le fatture delle cure effettuate ai pazienti che arrivano dal Venezuela, risultavano inevase. E non c’era più la copertura della società petrolifera Venezuela che si era offerta per garantire la copertura economica.

Dopo anni di rincorsa blanda si è mosso l’attuale dg dell’Azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis, che quella situazione di buco (la cifra precisa è di 2.255.888,55 euro)si è trovato tra le mani e sta cercando di tappare. Il primo passo è stato l’incarico a un avvocato milanese per far scattare l’operazione, difficile, di recupero crediti.

La vicenda è stata ripercorsa in aula da Mancini che ha ricordato come la mancata corresponsione del costo è legata a tutte le prestazioni sanitarie erogate, comprendenti le fasi pre e post trapianto, in regime ambulatoriale di day hospital o di ricovero sulla base di un protocollo d’intesa sulla cooperazione sanitaria internazionale nel campo dell’Oncologia, Ematologia e Trapianto di cellule. Nel protocollo, sottoscritto tra Atmo Onlus e Azienda ospedaliera nel 2016, c’era l’impegno della compagnia petrolifera venezuelana a pagare il costo delle cure per i pazienti che arrivavano a Perugia tramite la Onlus. Le fatture, è emerso durante il question time, dovevano essere saldate entro 40 giorni dal ricevimento.

Mancini nella replica all’interrogazione ha chiesto all’assessore Coletto un’iniziativa politica per risolvere la vicenda del buco legato alla solidarietà.