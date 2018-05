PERUGIA - AliBlue Malta ha presentato nella mattinata di lunedì 21 marzo i nuovi collegamenti che la compagnia opererà da e per l'aeroporto di Perugia, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza di Umberto Solimeno, direttore di Sase, la società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria. Ogni lunedì e venerdì, a partire dal 2 luglio, sarà operativo il collegamento per Rma.



A partire dal 5 luglio, invece, si potrà volare da Perugia a Olbia ogni giovedì e domenica. «Siamo particolarmente orgogliosi di queste nuove tratte che inaugureremo la prossima estate e che consentiranno di collegare la regione umbra sia con la capitale italiana sia con la meta regina delle vacanze italiane, la Costa Smeralda.» – ha commentato il comandante Teodosio Longo, Ceo di AliBlue Malta, compagnia già operativa in Italia dagli scali di Cuneo, Cagliari e Trapani, grazie alla collaborazione con Medavia, vettore Maltese di comprovata esperienza, la cui flotta è composta da aeromobili Dash 8-300 da 50 posti e Dash 8- 100 da 37 posti. I voli sono acquistabili sul sito www.alibluemalta.com con tariffe di sola andata PerugiaRoma a partire da 50,00 euro per persona e Perugia-Olbia a partire da 99 euro, tasse aeroportuali, catering, un bagaglio da stiva da 15kg ed un bagaglio a mano da 5kg inclusi.



«È con grande piacere che accogliamo AliBlue Malta presso lo scalo umbro e l’apertura di due nuove destinazioni nazionali che vanno ad incrementare il network di collegamenti operativi nella stagione estiva 2018» ha dichiarato Ernesto Cesaretti, presidente di Sase. «La rotta su Olbia, già operata in passato da altre compagnie, intercetterà principalmente traffico leisure, mentre il collegamento con Roma favorirà il traffico, sia business che leisure, diretto o proveniente dall’hub di Fiumicino». Per Umberto Solimeno, direttore Sase. «Questo è un altro passo che porta decisamente un ulteriore servizio e crescita al nostro territorio ed aeroporto, che torna così ad avere 9 destinazioni nel suo network, di cui 6 internazionali e 3 nazionali».

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:22



