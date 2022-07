Perugia, incidente sul lavoro: muore operaio per il crollo di un muro abbattuto dal camion che stava guidando

PERUGIA Infortunio mortale sul lavoro a Ponte San Giovanni nel pomeriggio di sabato. Alle 16.45 circa nella sede dell'Umbra Acque un operaio di 57 anni è morto schiacciato dal crollo di una parete mentre era alla guida di un camion. Il mezzo trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete dello stabile ne ha provocato il distaccamento. È stato immediato l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, del 118 e dell'Asl. Ora indaga la Procura della Repubblica di Perugia per accertare con esatezza le cause del drammatico incudente sul lavoro. Nei giorni scorsi era morto un operaio che stav lavorando lungo lavecchia linea ferroaviria Roma-Firenze a poche centinaia di metri dalla stazione di Città della Pieve, travolto da un treno.