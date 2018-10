Ladro morto a Ponte Felcino, indagati due carabinieri e guardia giurata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - I due carabinieri e la guardia giurata che hanno esploso i quattordici colpi di pistola, uno dei quali ha ucciso uno dei ladri in fuga nella notte tra mercoledì e giovedì a Ponte Felcino, sono stati iscritti dalla procura nel registro degli indagati. Si tratta di un atto dovuto, volto alla loro massima tutela, per fare in modo che possano nominare legali e periti di parte per tutti gli accertamenti (compresa l'autopsia prevista per oggi e che sarà svolta dal medico legale Sergio Scalise Pantuso) che il procuratore capo Luigi De Ficchy e il sostituto procuratore Mara Pucci intenderanno svolgere.L'ipotesi di reato al momento contestata ai tre è quella di omicidio colposo, quindi viene preliminarmente evidenziata dalla procura lo non volontà dei tre di uccidere. Va ricordato come i due carabinieri e la guardia giurata si sono trovati nelle immediatezze del furto appena consumato ai danni della tabaccheria di via Messina, e mentre cercavano di sbarrare la strada ai ladri in fuga con il bottino sono stati gli stessi banditi a speronare con l'Audi rubata l'auto del vigilante che ha rischiato di essere investito.Secondo quanto si apprende, per la procura i tre indagati avrebbero superato i limiti premendo più volte il grilletto delle loro pistole ma avevano comunque una giustificazione per farlo.Intanto continua la caccia da parte dei carabinieri agli altri tre banditi, presumibilmente albanesi come la vittima, che erano a bordo dell'auto e che poi l'hanno abbandonata dopo la sparatoria, assieme al complice ucciso da uno dei colpi esplosi che lo ha preso alla nuca, un chilometro dopo lungo la ferrovia per poi fuggire a piedi.